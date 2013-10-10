До Верховної Ради прийшов Кличко-молодший
17:06, 10 жовтня 2013Суспільство
1897 0
До Верховної Ради України прийшов брат народного депутата, лідера партії «УДАР» Віталія Кличка Володимир
Кличко привів брата до Ради
Як передає кореспондент УНІАН, Кличко-старший провів свого брата по кулуарах парламенту, завів у ложу помічників народних депутатів і у ложу преси.
На тему: Регіонали привітали Віталія Кличка з перемогою його брата
Голова Верховної Ради Володимир Рибак привітав боксера, а народні депутати зустріли його оплесками.
На запитання журналістів: “Ви прийшли в парламент на екскурсію?”, Кличко-молодший відповів: “Так”.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter