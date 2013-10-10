До Верховної Ради прийшов Кличко-молодший

17:06, 10 жовтня 2013
Суспільство
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До Верховної Ради України прийшов брат народного депутата, лідера партії «УДАР» Віталія Кличка Володимир

Кличко привів брата до Ради

Як передає кореспондент УНІАН, Кличко-старший провів свого брата по кулуарах парламенту, завів у ложу помічників народних депутатів і у ложу преси.

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Голова Верховної Ради Володимир Рибак привітав боксера, а народні депутати зустріли його оплесками.

На запитання журналістів: “Ви прийшли в парламент на екскурсію?”, Кличко-молодший відповів: “Так”.

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