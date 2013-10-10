Кабмін посилив контроль за виробництвом і переміщенням спирту

Відповідне рішення закріплене постановою уряду «Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового і алкогольних напоїв» і створенням Єдиного державного реєстру лічильників об'єму виготовлення спирту етилового.

Згідно з постановою, створення реєстру накладних покладається на Міністерство аграрної політики і продовольства, реєстру лічильників – на Міністерство доходів і зборів.

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Реєстр лічильників працюватиме у вигляді спеціалізованої електронної бази даних, яка міститиме інформацію про товарно-транспортні накладні з їх реєстраційними номерами.

В уряді вважають, що вживання таких заходів дасть змогу запобігти незаконному переміщенню спирту і алкогольної продукції по території України, зокрема виготовлених нелегально.

Як повідомляв УНІАН, державне підприємство «Укрспирт», яке має монопольне право на виробництво етилового спирту в Україні, в 2012 роки реалізувало 17,9 млн. дав спирту, що на 7,7% менше ніж торік.

Виробництво спирту в компанії минулого року скоротилося на 12,8% - до 17,4 млн. дав.