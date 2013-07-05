В Україні на 12% підвищили ціни на спирт (відео)

Відсьогодні в Україні дорожчає спирт на 12%.

На тему: Україна - на третьому місці у світовому рейтингу любителів горілки

Очікується, що пляшка найдешевшої горілки ємністю 0,5 літра подорожчає приблизно на одну гривню, повідомляє ТСН.

Експерти вже прогнозують збільшення на ринку тіньової, а отже й низькопробної, алкогольної продукції.

Раніше ГП "Укрспирт" повідомило виробникам лікеро-горілчаної продукції про подорожчання з 5 липня спирту на 18 грн/дал. Останній раз ціни на горілку підвищували 1 березня.

Як повідомляв УНІАН, Україна за підсумками 2012 року зайняла третє місце в світі за середнім споживанням горілки на людину.

Про це свідчать дані рейтингу, складеного на основі даних британської компанії International Wine & Spirit Research. Згідно з ним, на одного жителя України (включаючи жінок і дітей) припадає 7,7 літра горілки на рік.