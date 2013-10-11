Сільгоспвиробництво в Україні зросло на 3% - Держстат

Згідно з повідомленням, зростання виробництва за 9 місяців на сільгосппідприємствах становило 1,8%, в домогосподарствах - 3,9%.

Зокрема, у вересні сільгоспвиробництво скоротилося на 20,2% порівняно з аналогічним показником минулого року.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, обсяги виробництва сільськогосподарської продукції в Україні в 2012 році скоротилися на 4,5% порівняно з 2011 роком. Спад виробництва на сільгосппідприємствах минулого року становив 6,5%, в домогосподарствах - 2,4%.