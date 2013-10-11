Сільгоспвиробництво в Україні зросло на 3% - Держстат
13:45, 11 жовтня 2013Суспільство
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Обсяги виробництва сільськогосподарської продукції в Україні у січні-вересні 2013 року зросли на 3% порівняно з аналогічним періодом 2012 року, повідомляє Державна служба статистики.
В Україні зросло сільгоспвиробництво
Згідно з повідомленням, зростання виробництва за 9 місяців на сільгосппідприємствах становило 1,8%, в домогосподарствах - 3,9%.
Зокрема, у вересні сільгоспвиробництво скоротилося на 20,2% порівняно з аналогічним показником минулого року.
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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, обсяги виробництва сільськогосподарської продукції в Україні в 2012 році скоротилися на 4,5% порівняно з 2011 роком. Спад виробництва на сільгосппідприємствах минулого року становив 6,5%, в домогосподарствах - 2,4%.
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