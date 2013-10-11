Янукович запровадив два нові професійні свята
17:19, 11 жовтня 2013Суспільство
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Віктор Янукович підписав указ про заснування двох нових професійних свят - Дня пожежної охорони та Дня працівника податкової та митної справи України .
Янукович ввів два професійних свята / Фото : president.gov.ua
Президент України Віктор Янукович підписав укази про запровадження в Україні професійних свят - Дня пожежної охорони, який відзначатиметься щорічно 17 квітня, і Дня працівника податкової та митної справи України, який відзначатиметься щорічно 18 березня.
Текст указів розміщено на сайті глави держави .
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Цим же указом визнаються такими, що втратили чинність: Указ Президента від 22 червня 1992 року № 353 «Про День митної служби України» та Указ Президента від 24 жовтня 2005 року № 1506 «Про День працівника державної податкової служби України».
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