Янукович запровадив два нові професійні свята

Президент України Віктор Янукович підписав укази про запровадження в Україні професійних свят - Дня пожежної охорони, який відзначатиметься щорічно 17 квітня, і Дня працівника податкової та митної справи України, який відзначатиметься щорічно 18 березня.

Текст указів розміщено на сайті глави держави .

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Цим же указом визнаються такими, що втратили чинність: Указ Президента від 22 червня 1992 року № 353 «Про День митної служби України» та Указ Президента від 24 жовтня 2005 року № 1506 «Про День працівника державної податкової служби України».