Ющенко запровадив ще одне професійне свято

Відзначатимуть 17 грудня

Президент України Віктор ЮЩЕНКО запровадив нове професійне свято – День працівника державної виконавчої служби Текст указу розміщено на сайті глави держави. Свято відзначатиметься щорічно 17 грудня. Рішення прийнято на підтримку ініціативи Міністерства юстиції України і громадськості, враховуючи значення органів державної виконавчої служби у забезпеченні виконання рішень судів, третейських судів та інших органів, а також посадових осіб.

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