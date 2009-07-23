Ющенко запровадив ще одне професійне свято

12:43, 23 липня 2009
Політика
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Відзначатимуть 17 грудня

 Президент України Віктор ЮЩЕНКО запровадив нове професійне свято – День працівника державної виконавчої служби

Текст указу розміщено на сайті глави держави.

Свято відзначатиметься щорічно 17 грудня.

Рішення прийнято на підтримку ініціативи Міністерства юстиції України і громадськості, враховуючи значення органів державної виконавчої служби у забезпеченні виконання рішень судів, третейських судів та інших органів, а також посадових осіб.

 

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