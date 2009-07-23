Ющенко запровадив ще одне професійне свято
12:43, 23 липня 2009Політика
2926 0
Відзначатимуть 17 грудня
Президент України Віктор ЮЩЕНКО запровадив нове професійне свято – День працівника державної виконавчої служби
Текст указу розміщено на сайті глави держави.
Свято відзначатиметься щорічно 17 грудня.
Рішення прийнято на підтримку ініціативи Міністерства юстиції України і громадськості, враховуючи значення органів державної виконавчої служби у забезпеченні виконання рішень судів, третейських судів та інших органів, а також посадових осіб.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter