Виробництво цукру в Україні знизилося втричі

Про це повідомили УНІАН у профільній асоціації «Укрцукор».

В даний час переробку цукрових буряків розпочав 31 завод, тоді як до 11 жовтня 2012 року працювало 62 цукрові заводи. При цьому цукрові заводи на сьогоднішній день переробили 1,68 мільона тонн буряків проти 4,65 мільйона тонн минулого року.

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Як повідомляв УНІАН, «Укрцукор» прогнозує, що виробництво цукру в поточному МР складе 1,2-1,4 мільйона тонн, переробку цукрових буряків розпочне 41 завод проти 63, які працювали в минулому МР.

За прогнозами Міністерства аграрної політики і продовольства, виробництво цукру в 2013/14 МР складе 1,3-1,5 мільйона тонн, що повністю покриє внутрішню потребу завдяки рекордним для країни перехідним запасам.