Регіонал пропонує заборонити імпортні цукрозамінники

Згідно з внесеним ним законопроектом (№2643, зареєстрованим 28 березня 2013 року) «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо заборони ввезення та використання деяких харчових добавок), необхідність такого обмеження обумовлена кризою цукрової промисловості України й негативною дією таких добавок на організм людини.

«За підрахунками експертів, на сьогоднішній день в Україні споживається на рік така кількість цукрозамінників і підсолоджувачів, що відповідає 300 тисячам тонн цукру. Це близько 17% від загального рівня споживання цукру на внутрішньому ринку щорічно. Заборона на використання у виробництві харчових продуктів цих харчових добавок дозволить зберегти в цукровій та суміжних галузях близько 15 тисяч робочих», - сказано в пояснювальній записці до законопроекту.

При цьому для забезпечення прав громадян, які потребують спеціального харчування, депутат пропонує дозволити використання деяких харчових добавок для виробництва спеціального дієтичного й дитячого харчування. Проте для цього виробник повинен отримати дозвіл центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я. Г.Бобов також пропонує запровадити спеціальне маркування для відповідної продукції.

Як раніше повідомляв УНІАН, рентабельність виробництва цукрового буряка в Україні в 2012 році скоротилася до 15,9% із 36,5% у 2011 році.