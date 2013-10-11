Офіційний курс валют на 14 жовтня

18:20, 11 жовтня 2013
Суспільство
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Нацбанк встановив курс гривні

/ Фото : zn.ua

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 14 жовтня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 799.3000 (на 11 жовтня – 799.3000)

100 EUR – 1084.3304 (на 11 жовтня – 1081.6128)

10 RUR – 2.4813 (на 11 жовтня – 2.4703)

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