Офіційний курс валют на 14 жовтня

Нацбанк встановив курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 14 жовтня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: Читайте також: Курс долара знижується на новинах з Чикаго 100 USD США – 799.3000 (на 11 жовтня – 799.3000) 100 EUR – 1084.3304 (на 11 жовтня – 1081.6128) 10 RUR – 2.4813 (на 11 жовтня – 2.4703) Всі курси валют на 14 жовтня

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