Офіційний курс валют на 14 жовтня
18:20, 11 жовтня 2013Суспільство
422 0
Нацбанк встановив курс гривні
Курс валют НБУ / Фото : zn.ua
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 14 жовтня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
Читайте також: Курс долара знижується на новинах з Чикаго
100 USD США – 799.3000 (на 11 жовтня – 799.3000)
100 EUR – 1084.3304 (на 11 жовтня – 1081.6128)
10 RUR – 2.4813 (на 11 жовтня – 2.4703)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter