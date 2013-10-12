У Кременчуці "замінували" міськвиконком

Сьогодні вранці до чергової частини Кременчуцького міського управління міліції (Полтавська обл.) на телефон 102 з мобільного телефону зателефонував невідомий чоловік і заявив, що міськвиконком заміновано.Як повідомили УНІАН у прес-службі кременчуцької міліції, на місце події негайно виїхали слідчо-оперативні групи міських райвідділів, кінолог зі службовим собакою, представники служби з надзвичайних ситуацій і прокуратури міста.

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У зв'язку з тим, що сьогодні вихідний день, окрім охорони, з приміщення нікого евакуювати не довелося.

Міліціонери проводять обстеження приміщення і паралельно займаються пошуками людини, яка повідомила про замінування.