Нацбанк відновив інтервенції на валютному ринку

Про це повідомив регулятор на офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, регулятор відновив інтервенції на валютному ринку після чотиримісячної перерви у травні-серпні поточного року, при цьому продовжує утримуватися від купівлі валюти третій місяць поспіль.

За інформацією НБУ, у вересні 2013 року обсяг операцій з безготівковою іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України (купівля і продаж у доларовому еквіваленті) становив 49,108 млрд дол. (з урахуванням операцій Держказначейства), при цьому Нацбанк продав 271,4 млн дол., 164,8 млн євро і 95,0 млн австралійських доларів.

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Водночас, за підсумками січня-вересня 2013 року обсяг чистих інтервенцій НБУ на міжбанківському валютному ринку становив 1,107 млрд дол., що в 3,3 разу нижче за показник за аналогічний період минулого року у 3,611 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України у серпні 2013 року не купував валюту на міжбанківському валютному ринку, а також четвертий місяць поспіль не продавав валюту.

У січні-серпні 2013 року обсяг чистих інтервенцій НБУ на міжбанківському валютному ринку знизився в 4 рази - до 524,36 млн дол. порівняно з показником за аналогічний період минулого року в 2,099 млрд дол.

Золотовалютні резерви Національного банку України (НБУ) на 1 жовтня 2013 року становили 21,639 млрд дол., що на 0,08%, або на 17 млн дол., менше за показник на 1 вересня (21,656 млрд дол.) З початку року резерви НБУ знизилися на 11,84%, або на 2,907 млрд дол.