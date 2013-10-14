Режисер Кончаловський потрапив у ДТП у Франції

Режисер Андрій Кончаловський потрапив у ДТП у Франції, в результаті якого постраждала його 14-річна дочка, вона перебуває у реанімації.

Про це повідомили сьогодні РІА «Новости» в прес-службі продюсерського центру Кончаловського.

"Увечері 12 жовтня 2013 року на території Франції Андрій Кончаловський, не впоравшись з керуванням автомобілем, потрапив у дорожньо-транспортну подію. Сталося лобове зіткнення зі стрічним автомобілем. У результаті зіткнення серйозно постраждала дочка Андрія Кончаловського і Юлії Висоцької - Марія Міхалкова-Кончаловська. На даний момент вона перебуває у реанімаційному відділенні госпіталю у Франції. Андрій Кончаловський і Юлія Висоцька знаходяться поряд з Марією", - повідомив представник.

Співрозмовник агентства додав, що решта учасників дорожньо-транспортної події дістали незначні пошкодження і не мають загрози для життя.