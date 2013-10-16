У центрі Львова відключені всі світлофори

На центральних перехрестях Львова замість світлофорів працюють регулювальники. Поки водії та пасажири маршруток годинами простоюють у заторах, пішоходи на свій страх і ризик пробують переходити вулиці, пише Комсомольська правда.

Поки що нестандартна ситуація в центрі міста проходить без ДТП. Тим не менше, у Львівській міськраді стверджують, що світлофори на центральних вулицях запрацюють тільки з 20 жовтня.

"Після установки світлофорного обладнання на перехрестях центральних вулиць Дорошенка - Коперника - Словацького, відучора світлофори включені в тестовому режимі, - розповів начальник відділу автоматизованих систем керування рухом ЛКП "Львівавтодор" Мирослав Туркевич. - Було прийнято рішення про часткове включенні світлофорних об'єктів. Також на час реконструкції вулиці Коперника, світлофори на перехресті Словацького - Коперника теж працюють в режимі жовтого миготіння".