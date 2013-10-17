Україна знизила транзит газу на 0,4%

Про це йдеться в повідомленні держкомпанії «Укртрансгаз» - монополіста з транспортування і зберігання природного газу в Україні.

За даними компанії, у вересні транзит газу до країн Європи і СНД зріс порівняно з вереснем 2012 року на 22,5% – до 8,1 млрд кубометрів.

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У повідомленні говориться, що за дев'ять місяців 2013 року для потреб українських споживачів до національної газотранспортної системи з Російської Федерації надійшло 19,7 млрд куб. м природного газу, що на 20% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

За інформацією Центрального диспетчерського департаменту «Укртрансгазу», всі заявки країн-імпортерів виконуються в повному обсягу і в затверджені терміни.

Довідка УНІАН. «Укртрансгаз» об'єднує 14 структурних підрозділів на правах філіалів, промислові об'єкти яких розташовані у всіх областях України.

Загальна протяжність газопроводів, які експлуатує підприємство, становить 38,6 тис. км. Система ГТС включає 1451 газорозподільну станцію. Парк газоперекачувальних агрегатів налічує 702 одиниці загальною потужністю 5442,9 МВт.

Крім того, «Укртрансгаз» має одну з щонайпотужніших в Європі мереж підземних сховищ газу, загальна активна місткість яких становить 31 млрд куб. м.

У 2012 році Україна скоротила транзит російського газу до 84,261 млрд куб. м, що на 19,13% менше показника за 2011 рік.