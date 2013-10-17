Янукович прогнозує подвоєння видобутку власного газу через 5-7 років

В Україні через 5-7 років мінімум удвічі зросте видобуток власного газу, заявляє Президент України Віктор Янукович.

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу в Світлодарську Донецької області Янукович нагадав, що сьогодні Україна купує найдорожчий газ в Європі - 530 доларів за тисячу кубометрів, тоді як середня європейська ціна газу сьогодні - 370 доларів за тисячу кубометрів.

Тому, за словами очільника держави, в Україні поставлено завдання «перш за все видобувати більше власного газу».

«Ми збільшили об'єм власного видобутку газу за останні два роки і вийшли вже на об'єм 21 млрд кубометрів. Але нам для того, щоб забезпечити населення, потрібно 24 млрд кубометрів газу. І ми дуже скоро вийдемо на ці об'єми видобутку», - сказав Янукович.

При цьому він додав: «Ми залучили інвесторів, які, я думаю, найближчим часом, максимум протягом 5-7 років, збільшать мінімум удвічі видобуток газу в Україні, і у нас собівартість газу буде абсолютно інша».

Президент висловив упевненість в тому, що тоді в Україні з'явиться можливість, зокрема, запустити три законсервовані енергоблоки Вуглегірської ТЕС.