Завтра в Україні очікується дощова погода

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, у південній частині та східних областях утримається хмарна погода з проясненнями, дощі, вночі в Криму подекуди сильні дощі (лише на Одещині та Миколаївщині без опадів). Температура вночі 6-11°, вдень 10-15°.

На решті території мінлива хмарність, вночі та вранці невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом, вдень без опадів; температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°, на Закарпатті до 13°.

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Вітер в Україні північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, в горах Криму 25-28 м/с.

У Києві та Київській області завтра мінлива хмарність, вночі та вранці невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі по області 1-6° тепла, вдень 4-9°; у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 5-7°.