Україна за 9 місяців імпортувала російського газу на $7 мільярдів

Згідно з повідомленням, імпорт природного газу в грошовому вираженні у вересні 2013 року становив 1,167 млрд дол.

Імпорт природного газу з Росії за 9 місяців 2013 року в грошовому вираженні становив 7,014 млрд грн - 92% від загального обсягу поставок. Імпорт газу з Німеччини за звітний період становив 296,354 млн дол., з Угорщини - 105,402 млн дол., з інших країн - 200,867 млн дол.

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Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра Миколи Азарова, Україна в найближчі кілька років може повністю відмовитися від імпорту газу з Росії, якщо діючий газовий контракт не буде переглянутий.

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України прогнозує ціну на російський природний газ у 4-му кварталі 2013 року для Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» в межах 410 доларів за тисячу кубометрів.

Україна почала купувати газ в країнах Євросоюзу з листопада 2012 року. Уряд розраховує різко скоротити закупівлі російського газу, уклавши контракти на його поставки з альтернативних джерел (через територію Угорщини, Словаччини, Польщі, а також Румунії). На сьогодні Україні вдалося налагодити поставки природного газу з Польщі і Угорщини, проте відкриття найбільш перспективного маршруту – через Словаччину протягом року гальмується через необхідність його узгодження з російським газовим монополістом компанією «Газпром».

На сьогодні поставками газу в Україну займаються: енергетичний холдинг Ріната Ахметова ДТЕК (з території Угорщини), компанія Сергія Курченка ВЄТЕК (також з території Угорщини), компанія Дмитра Фірташа Ostchem (через територію РФ), а також державна НАК «Нафтогаз України» (з Польщі, РФ).