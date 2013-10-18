В Дунаї виявлено плями нафтопродуктів

В Одеській області на річці Дунай сьогодні виявлені плями нафтопродуктів. Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління ДСНС України в Одеській області, в 8:51 в службу «101» Одеси надійшло повідомлення від чергового відділу прикордонної служби Рені про те, що в Ренійському районі на 72 милі Дунаю (за 1 милю від кордону з Румунією) спостерігається пляма на поверхні води.

«Виникло припущення, що це - нафтопродукти у вигляді смуги веселкового кольору шириною 50-70 м (довжина плями встановлюється). Ренійським постом екологічного контролю були відібрані проби води в місці виявлення і направлені в лабораторію для аналізу», - повідомили у відділі.

За попередніми даними, це - нафтопродукти легкої фракції. Плями рухалися за течією річки Дунай у напрямку берегів Одеської області від румунського кордону.

Ренійський морський торговельний порт власними силами (буксир «Романов», «Нафтозбиральники-5») встановив бонову огорожу і провів частковий збір залишків нафтопродуктів із застосуванням порошку «Еконадін».

У відділі запевнили, що при подальшому проходженні залишків плями руслом Дунаю, пляма поступово випаровується, тому що складається з легких фракцій, і зменшується.

Походження плям з'ясовується. Головним управлінням по районах Ренійського та Ізмаїльського морських торговельних портів виставлені пости для спостереження за плямою.