В неділю у східних областях пройде дощ з мокрим снігом

Завтра, 20 жовтня, в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише у східних областях вночі пройде невеликий дощ з мокрим снігом.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби очікується північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах, Криму та Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, на узбережжі Криму 2-7° тепла; вдень 7-12°, у західних областях 13-18°.

На Київщині опадів не передбачається. Температура по області вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 7-12° тепла. У м. Києві температура вночі близько 0°, вдень 8-10° тепла.