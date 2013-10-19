В Черкасах пограбували будинок кандидата в депутати

В Черкасах в ніч на 18 жовтня невідомі пограбували приватний будинок кандидата в народні депутати від ВО «Батьківщина» по одномандатному виборчому округу №194, депутата Черкаської міськради Миколи Булатецького.

Як повідомляє черкаське Інтернет-видання «Прочерк», близько пів на четверту ранку 18 жовтня його дружина почула дивні звуки в будинку та сигналізацію, що спрацювала. Коли Булатецький вибіг на двір, то побачив, як двоє осіб вибігли з двору.

В будинку він виявив виламане вікно в їдальню – вкрали телевізор та побили посуд. Він натиснув кнопку «тривоги» і за 15 хвилин приїхала охорона. Вслід за охороною прибула слідчо-оперативна група з собаками. Депутата запевнили, що за добу правоохоронцям вдасться знайти зловмисників. Камери відеоспостереження зафіксували на території домоволодіння двох осіб. Депутат не пов’язує цей інцидент з політикою.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в УМВС в Черкаській області, за попередньою інформацією, з будинку М.Булатецького невідомі викрали телевізор, а загальна сума збитків встановлюється. Подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, її кваліфіковано за ст. 185 ч. 3 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище і що завдала значної шкоди потерпілому).