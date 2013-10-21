До кінця жовтня в Україні буде тепло і сухо

До кінця жовтня в Україні збережеться тепла погода, істотних опадів у вигляді дощів не очікується.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив директор Українського гідрометеорологічного центру державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Кульбіда.

Зокрема, за його словами, 21-22 жовтня на територію України прийде малоатмосферний фронт. У зв'язку з цим очікуються місцями нетривалі дощі. Протягом 22 жовтня, як зазначив синоптик, опади припиняться. Температура повітря становитиме близько 10-22 градуси тепла. Проте, як уточнив Кульбіда, вже 23-24 жовтня очікується зниження нічної температури до -1, вдень до +4, але з 25 жовтня температура знову почне підвищуватися.

«Температура повітря прогріється до плюс 10 — плюс 22 градусів тепла в південних областях. Короткочасне похолодання очікується протягом 23-24 жовтня. Воно торкнеться східної України, де можливе зниження нічної температури до 1-4 градусів морозу і денної температури до 4-9 тепла. Але це похолодання буде короткочасним і вже з 25 жовтня температура повітря знову підвищиться. Таким чином, можна зробити висновок, що до кінця місяця переважатиме тепла суха погода», - зазначив синоптик. При цьому він наголосив, що температура повітря в жовтні на 7-8 градусів перевищуватиме норму.