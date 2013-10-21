Завтра в Україні буде хмарно та тепло
13:50, 21 жовтня 2013Суспільство
266 0
Завтра, 22 жовтня, в Україні буде хмарно з проясненнями.
Завтра в Україні очікується тепла погода
У східних, вночі та вранці і в північних областях очікується невеликий дощ, на решті території без опадів.
Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.
Вітер протягом доби переважатиме північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті до 19°, на півночі Лівобережжя 6-11°.
На тему: Синоптики розповіли, якою буде осінь і коли прийде зима
У Києві та столичній області вночі та вранці місцями йтиме дощ, вдень без опадів. На Київщині нічна температура становитиме 4-9° тепла, денна - 10-15°. У м. Києві температура вночі 6-8° тепла, вдень 12-14°.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter