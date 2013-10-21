Завтра в Україні буде хмарно та тепло

У східних, вночі та вранці і в північних областях очікується невеликий дощ, на решті території без опадів.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби переважатиме північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті до 19°, на півночі Лівобережжя 6-11°.

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У Києві та столичній області вночі та вранці місцями йтиме дощ, вдень без опадів. На Київщині нічна температура становитиме 4-9° тепла, денна - 10-15°. У м. Києві температура вночі 6-8° тепла, вдень 12-14°.