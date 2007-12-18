Росія готова працювати з новим прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

Про це повідомляє РІА “Новости” з посиланням на першого заступника міністра закордонних справ РФ Андрія ДЕНИСОВА.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи зміняться відносини Москви і Києва у зв`язку з призначенням прем`єром України Ю.ТИМОШЕНКО, А.ДЕНИСОВ сказав, що Росія готова працювати з новим прем`єром України і розраховує на конструктивний розвиток відносин.

"Ми, безумовно, готові працювати з новим урядом України, навіть не може бути питань. Чого ми чекаємо? Ми чекаємо конструктивного розвитку відносин між нашими країнами", - сказав А.ДЕНИСОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада 226-ма голосами підтримала призначення Ю.ТИМОШЕНКО на посаду прем`єр-міністра України, після чого 227-ма голосами затвердила персональний склад нового уряду.