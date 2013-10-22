Маркову повідомили про підозру у хуліганстві - МВС

Як повідомляє УЗГ МВС України, йому інкримінують організацію та вчинення побиття учасників пікету в Одесі. Кримінальне провадження розслідується за статтею Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за вчинення хуліганства.

У повідомленні УЗГ МВС України наголошується, що йдеться про події 2007 року, коли біля Одеської обласної адміністрації відбувалися пікети проти встановлення в місті пам’ятника Катерині ІІ.

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Маркова підозрюють в організації побиття учасників акції, а також безпосередньо у самому побитті громадян.

22 жовтня в Одесі Ігореві Маркову вручено повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Наразі його затримано. Підозрюваний буде доставлений до суду для обрання запобіжного заходу.

Триває розслідування, йдеться в повідомленні УЗГ МВС України.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі затримано позбавленого депутатського мандата Ігоря Маркова. Про це заявив адвокат Маркова Олександр Казарновський.

За його словами, сьогодні Маркова викликали на допит на 18.00 до Головного управління МВС в Одеській області, розташованого по вулиці Єврейській, 12.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня Вищий адміністративний суд зобов'язав Центральну виборчу комісію скасувати реєстрацію депутата Верховної Ради Маркова. Таким чином, суд визнає доведеним факт фальсифікації результатів голосування на парламентських виборах в окрузі №133 в Одесі, де переможцем було визнано Маркова. Авторами позову до ЦВК про визнання протиправною її бездіяльності та про скасування її рішення про реєстрацію Маркова є троє людей, зокрема екс-депутат Юрій Кармазін.

Довідка УНІАН. У жовтні 2012 року Марков - лідер партії «Родіна» і заступник голови Одеської облради Олексій Гончаренко (Партія регіонів) балотувалися до Верховної Ради за одномандатним виборчим округом №133 у Київському районі Одеси. Марков переміг, набравши 26,6% голосів виборців. Гончаренко був на другому місці з 20,46% голосів. Всього Марков одержав 22349 голосів, а Гончаренко – 17189. Різниця між ними становила 5160 голосів.