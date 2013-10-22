На Вінниччині невідомі побили голову Могилів-Подільської РДА

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області, 22 жовтня до Ямпільського райвідділу міліції (Вінницька область) надійшло повідомлення про нанесення тілесних ушкоджень голові однієї з райдержадміністрацій області.

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За попередніми даними, близько 21 години 21 жовтня двоє невідомих в с. Буша Ямпільського району заподіяли тілесні ушкодження потерпілому, вдаривши по обличчю.

З’ясовуються усі обставини події, міліція встановлює осіб, винних у вчиненні правопорушення.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 296 КК України (хуліганство, скоєне групою осіб). Такий злочин карається обмеженням волі на строк до п`5 років або позбавленням волі на строк до 4 років.

Як повідомило УНІАН джерело, потерпілим є голова Могилів-Подільської райдержадміністрації Михайло Вдовцов, який також є депутатом Вінницької облради.