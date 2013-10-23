Затриманому Маркову викликали реанімацію

Як передає dumskaya.net, швидку викликав брат лідера "Родіни", депутат міськради від Партії регіонів Олег Марков.

Він заявив, що його родичу "стало дуже погано", і вимагає пропустити лікарів у будівлю.

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Міліція однак на його вимоги поки що не реагує - правоохоронці тримають облогу.

Нагадаємо, інформація про затримання Маркова міліцією з'явилася близько 18:15 22 жовтня.

Маркову вручили повідомлення про підозру. Йому, згідно з заявою правоохоронців, інкримінують організацію побиття, а також безпосередньо побиття учасників пікету в Одесі, який відбувся у 2007 році.

Як відомо, 12 вересня Вищий адмінсуд за позовом екс-нардепа Юрія Кармазіна зобов'язав ЦВК позбавити мандата нардепа від Партії регіонів Ігоря Маркова.

20 вересня Рибак оголосив з трибуни про рішення суду про позбавлення Маркова депутатського мандата.

Пізніше екс-нардеп заявив, що чинна влада має намір залучити його до кримінальної відповідальності.