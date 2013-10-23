Луганськвода обмежила водопостачання 12 міст

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії «Луганськвода», у зв'язку з проведенням планових ремонтних робіт на Західній фільтрувальній станції з 0-00 середи, орієнтовно на дві доби, скорочено подачу води споживачам у містах: Брянка - 50%, Стаханов - 40%, Кіровськ - 30%, Первомайськ, Попасна, Алчевськ, Перевальськ, Гірське - 20%, Красний Луч, Антрацит - 15%, Зоринськ, Артемівськ - 60%.

Нагадаємо, Західна фільтрувальна станція очищає воду з водозаборів на річці Сіверський Донець і подає її до Лисичанська, Стаханова, Кіровська, Попасної, Первомайська, а також на Алчевськ, Перевальськ, Артемівськ, Зоринськ, Антрацит, Красний Луч і довколишні селища по попанснянському, перевальскому і антрацитівському напрямам.

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До виробничого комплексу ЗФС входять джерело водопостачання, водозабірні споруди, магістральні водоводи, блок очисних споруд і шламонакопичувач. Загальна протяжність водоводов становить 233 км. Кількість абонентів ЗФС: юридичні особи –59, фізичні особи – 4882.

Плановий капремонт ЗФС направлений на те, щоб поліпшити санітарну якість води, що подається у домівки людей, і забезпечити їх безаварійне водопостачання.