У Донецьку за борги перед водоканалом арештовують автомобілі

Як повідомили УНІАН сьогодні в Головному управлінні благоустрою та комунального обслуговування Донецької міськради, два автомобілі марок Nissan і Hyundai арештовані в Ленінському районі, господиня цих автомобілів - керівник одного з агентств нерухомості в Донецьку. При щомісячних нарахуваннях за послуги водопостачання та водовідведення всього в 55 грн вона накопичила заборгованість понад 1,7 тис грн. Значні борги за її адресою нараховано і за інші комунальні послуги. Якщо боржниця не сплатить всі комунальні борги, її авто будуть продані на аукціоні за рішенням суду. Решту суми від продажу автомобілів, якщо така буде, повернуть колишній власниці.

Ще 8 автомобілів, серед яких Mercedes - Benz E- класу, Chery Amulet, Skoda Octavia і інші, заарештовані і знаходяться в Куйбишевському районі. Найбільша сума боргу за воду серед власників заарештованих машин складає 8,561 тис грн. Трохи менші борги та інших неплатників.

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За словами директора КП «Донецькміськводоканал» Юрія Перебийніса, міськводоканал подає до суду «в першу чергу на тих боржників, які є цілком заможними громадянами і можуть платити за надані їм комунальні послуги». «Якщо людина може дозволити собі автомобіль, чому він не може платити за воду, яка на відміну від особистого авто є життєво необхідним ресурсом? Як показує практика, з такими боржниками доводиться боротися тільки такими жорсткими методами, тому що тільки під загрозою позбутися свого майна вони оплачують комунальні борги , - заявляє Перебийніс.

Державна виконавча служба вже дала відповідні запити до служби в УДАІ ГУМВС України, машину ставлять на автоматизований облік і вносять у базу «Рубіж», відправляють на штраф-майданчик до моменту аукціону або до повної оплати боргу.