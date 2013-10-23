Завтра в Україні буде суха та прохолодна погода

У західних, північних та Вінницькій областях місцями пориви вітру 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура у східній частині вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 5-10° тепла; у західних областях вночі 7-12°, вдень 16-21°; на решті території вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°.

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У Києві та області у четвер - без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-18 м/с.

Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°, у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 12-14°.