Саша Попова передала лікарні 100 тисяч гривень

Як передає кореспондент УНІАН, Саша Попова повідомила журналістам, що досі продовжує лікування і відновлення після отриманих нею травм.

«Я вдячна своїй матері за ухвалене нею рішення, вдячна лікарям і медсестрам, Рінату Леонідовичу за допомогу, - сказала дівчина. – Почуваюся добре, зараз я вже майже відновилася. Поки що я займаюся лікуванням. Пізніше я почну готуватися – хочу наступного року вступати до університету культури. Хочу стати маникюрницею, перукарем, візажистом, робити людей красивими», - сказала Попова.

На церемонії передачі коштів головний лікар ЛШМД Олександр Дем‘янов зазначив, що 100 тис. грн, будуть витрачені на придбання устаткування для відділення реанімації, а також на оплату праці анестезіолога. Такі медичні прилади, як інфузомат, монітор пацієнта і електровідсмоктування, лікарня придбає на додаток до устаткування, купленого фондом для лікування Саші буквально через тиждень після того, як вона потрапила до лікарні. Це були апарат штучної вентиляції легенів, мембранний плазмаферез, 12-канальний кардіограф, озонотерапевтичний апарат, ртутно-кварцовий випромінювач.

На тему: Саша Попова згадала, що першою її вдарила жінка

Після передачі сертифікату Саша запросила журналістів подивитися нову квартиру, яку придбали для Саші також за кошти фонду Р.Ахметова. Затишна трикімнатна квартира Саші розташована у центрі міста, і дівчина планує незабаром мешкати там.

Як повідомляв УНІАН, вночі 10 березня 2012 року Сашу Попову в результаті побутової сварки по-звірячому побив 22-річний Олександр Косінов. З тяжкими травмами дівчина була доставлена в лікарню швидкої медичної допомоги і близько 70 днів перебувала у глибокій комі.

Лікування і подальшу реабілітацію Попової фінансував фонд «Розвиток України», забезпечивши пацієнтку ліками, обладнавши усім необхідним палату. Також за ініціативою Фонду був зібраний консиліум за участі провідних медиків країни, які допомогли визначити правильну тактику лікування. Завдяки швидкій реабілітації Саші, у її сім`ї залишилися кошти, які Саша і її мама і вирішили передати лікарні для оснащення реанімаційного відділення.