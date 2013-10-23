Офіційний курс валют на 24 жовтня

18:32, 23 жовтня 2013
Суспільство
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Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України.

Долар

На 24 жовтня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 799.3000 (на 23 жовтня – 799.3000)

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100 EUR – 1099.1974 (на 23 жовтня – 1092.9628)

10 RUR – 2.5179 (на 23 жовтня – 2.5029)

Всі курси валют на 24 жовтня

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