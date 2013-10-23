Офіційний курс валют на 24 жовтня
18:32, 23 жовтня 2013Суспільство
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Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України.
Нацбанк встановив офіційний курс валют
На 24 жовтня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 799.3000 (на 23 жовтня – 799.3000)
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100 EUR – 1099.1974 (на 23 жовтня – 1092.9628)
10 RUR – 2.5179 (на 23 жовтня – 2.5029)
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