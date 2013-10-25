Батьки загиблого у колекторі хлопчика отримають 100 тисяч компенсації

Львівська міська рада виплатить 100 тис. грн батькам хлопчика, який трагічно загинув після падіння в каналізаційний колодязь.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, 24 жовтня сесія Львівської міської ради підтримала виділення додаткових коштів з міського бюджету управлінню соціального захисту для виплати матеріальної допомоги батькам хлопчика, що трагічно загинув 10 жовтня. Для цього виділено 100 тис грн.

Водночас іншою ухвалою було прийнято рішення звільнити отримувачів допомоги від сплати податку з доходів фізичних осіб у частині, що зараховується до міського бюджету міста Львова. Також місто звертатиметься до обласної ради, щоб було звільнено також від тої частини податку з доходів фізичних осіб, яка зараховується до державного бюджету.

Як зазначається у повідомленні, вчора під час пленарного засідання були внесені зміни до спеціального фонду міського бюджету. Зокрема, для закупівлі каналізаційних люків виділили 500 тис грн.

За інформацією ЛМКП «Львівводоканал», у місті зараз є 300 неналежно закритих люків, ще 860 - у незадовільному стані. За останній час «Львівводоканал» скерував 112 заяв до міліції через крадіжки каналізаційних люків.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня по вулиці Широкій 86 у Львові через неналежно закріплену металеву кришку колектора у каналізаційний колодязь провалилась дитина.

В цей же день, за процесуального керівництва прокуратури Залізничного району Львова розпочато досудове розслідування кримінального провадження за фактом службової недбалості посадових осіб ЛМКП «Водоканал», на балансі якого перебуває колектор.

11 жовтня рятувальники знайшли загиблого хлопчика. Його тіло було виявлено у каналізаційному колекторі в мікрорайоні Ливандівка за 1,5 км від місця падіння.

В той же день у рамках кримінального провадження за фактом падіння дитини в каналізацію було затримано посадовця «Львівводоканалу».