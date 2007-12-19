Як працюватимуть банки під час новорічних канікул

Якщо ви надумаєте здійснити візит в банк під час новорічних канікул, то пам`ятайте, що для цього у вас є один день. Річ у тому, що Національний банк України встановив вихідними днями для банків 30 грудня - 2 січня, а також 5-7 січня. У перераховані дні не працюватиме система електронних платежів (СЕП) і електронної пошти.

Третього січня банки працюють без клієнтів, а система електронних платежів - до 19:00. 4 січня, а також з 8 до 12 січня банківська система працює в звичайному режимі.

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