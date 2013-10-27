У Києві горить університет (фото)

Як повідомили УНІАН, полум`я спочатку охопило крило будівлі. На даний момент палає весь корпус.

За інформацією очевидців, на місце прибули кілька бригад пожежників, проте загасити полум'я їм не вдається. Відомості щодо постраждалих та причини займання невідомі.

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Місцеві жителі повідомляють, що повністю згоріли два верхні поверхи головного корпусу університету.

За інформацією джерел УНІАН, з ректором ВНЗ вже проводяться слідчі дії.