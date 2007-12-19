Андрухович здійснив свою багаторічну мрію

Письменник Юрій АНДРУХОВИЧ в Івано-Франківську в кінотеатрі «Люм’єр» напередодні дня Святого Миколая презентував разом з музичним гуртом з польського міста Вроцлав «Карбідо» свій альбом «Самогон».

Як передає кореспондент УНІАН, тексти своїх віршів зі збірки «Пісні для мертвого півня» Ю.АНДРУХОВИЧ виконував сам, а польський гурт «Карбідо» акомпанував. Саме таким чином, сказав письменник, здійснюється його багаторічна мрія. "Реальніше, що можна було досягти – написати вірші, які були б накладені на музику... А самому виконувати свої тексти разом із музикантами - це вже фантастика. Проте, це дуже позитивна хвиля", - сказав Ю.АНДРУХОВИЧ.

До альбому увійшло дев’ять композицій, вісім з яких написані польською. Ю.АНДРУХОВИЧ повідомив, що незабаром така збірка пісень з`явиться і в україномовному варіанті.