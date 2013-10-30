У Криму дружина екс-депутата поранена через вибух ”флешки” - джерело
22:06, 30 жовтня 2013Суспільство
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Дружина мільйонера, екс-депутата Сімферопольської міськради Йосипа Файнгольда - Ірина - поранена через вибух флешки.
”НП вдома у Файнгольда. Жінка вставила флешку в комп`ютер, та вибухнула. Дружина мільйонера отримала поранення рук”, - повідомило УНІАН джерело.
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Яким чином накопичувач інформації потрапив у будинок, поки точно не відомо. ”Начебто, флешку надіслали у конверті”, - зазначив співрозмовник агентства.
За попередньою інформацією, у дружини екс -депутата - травма кисті руки.
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