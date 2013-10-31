Польща пояснила, чому відмовилася добудовувати «Одеса-Броди»

Про це, відповідаючи на запит агентства, кореспондентові УНІАН у Польщі повідомив прес-секретар польської держкомпанії PERN Przyjazn Роман Гуральський.

"На сьогодні не вдалося одержати гарантій, що проект окупить себе, насамперед забезпечить достатній рівень прокачування нафти між постачальниками і покупцями", - зазначив Гуральський.

За його інформацією, PERN вважає за неможливе добудову нафтопроводу до кінця 2015 року, що є умовою для отримання зарезервованих для проекту близько 120 млн. євро коштів Європейського Союзу.

У переданій агентству заяві прес-секретар повідомив, що компанія "Сарматія", створена в 2004 році для розвитку на базі українського трубопроводу "Одеса-Броди" Євро-Азіатського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК), повинна "доповнити техніко-економічне обґрунтування проекту і виробити рішення, які б гарантували економічну вигоду проекту". PERN заявив, що чекає від "Сарматії" інформації про необхідні кошти на її функціонування і доповнене техніко-економічні обґрунтування проекту найближчими місяцями".

PERN також повідомила, що підтримує подальше існування компанії "Сарматія".

Водночас у компанії нагадали, що завдяки зусиллям польського уряду проект Євро- Азіатського нафтотранспортного коридору, який планується створити на базі "Одеса-Броди", Єврокомісія включила до списку проектів Спільного інтересу (PCI).

"Таким чином, проект матиме шанс у майбутньому одержати фінансування, наприклад, у рамках кредитної угоди з Європейським інвестиційним банком", - зазначили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, PERN, який є одним з найбільших акціонерів "Сарматії" разом з українською "Уктранснафтою" і азербайджанським Socar, на зборах 30 жовтня проголосував проти всіх винесених на обговорення проектів постанов.

Гендиректор "Сарматії" Сергій Скрипка сказав, що таким чином польська компанія унеможливила отримання зарезервованих Євросоюзом коштів (близько 120 млн. євро), для яких необхідно було подати заявку до кінця поточного року.

ЄС міг виділити "Сарматії" 25% необхідних коштів на добудову польської ділянки ЄАНТК, якби компанія надала документи, які підтверджують наявність решти необхідного для проекту фінансування.

"Cарматія" оцінювала весь проект у 485 млн. євро, 160 млн. євро з яких на будівництво української ділянки обіцяла виділити "Укртранснафта". Решту коштів компанія планувала одержати, головним чином, від Євросоюзу і PERN, а також інших своїх акціонерів і залучити на ринку.

За останніми даними, найбільшими акціонерами "Сарматії", створеної в 2004 році для розвитку проекту ЄАНТК, є PERN Przyjazn, "Укртранснафта" і азербайджанська Socar, які володіють по близько 27% акцій, а грузинська GOGC і литовська Klajpedos Nafta - близько 17% і 1% відповідно.