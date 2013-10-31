Нафтогаз повинен сьогодні вирішити питання з боргом Газпрому - Ставицький

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький за підсумками минулої колегії в Каневі Черкаської області.

«Мною дано було дві доби для вирішення цього питання голові правління «Нафтогазу». Час вирішення питання закінчується сьогодні. Мені голова НАК доповість, до яких домовленостей прийшли», - сказав Ставицький.

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Він зазначив, що питання розрахунків «Нафтогазу» з «Газпромом» не є унікальною ситуацією. «Переконаний, що ми вирішимо це питання... Переконаний, що він (голова правління «Нафтогазу України» - УНІАН) справиться з цим завданням і точно вирішить це питання», - додав міністр.