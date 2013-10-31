Ставицький: Справедлива ціна російського газу - $ 255-265

Про це він заявив в інтерв`ю УНІАН.

«Ми вважаємо на сьогодні справедливими середньорічну ціну, враховуючи ціну на спотових ринках, 255-265 доларів за тисячу кубометрів», - заявив Ставицький.

При цьому він зазначив, що це ціна без урахування знижки в 100 доларів, що діє згідно з Харківською угодою.

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«Без будь-яких знижок. Це - ціна справедливого ринку Європи. Ціни на спотових ринках є і 290-300 доларів. Це ціни середньорічні. Відніміть транзит, який платиться з крайньої точки України на переході Капушани (Словаччина) і до німецького хабу, - набігає ще десь доларів 45. Ось і виходить ціна середньорічна в 255-265 доларів», - зазначив Ставицький.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням знижки в 100 доларів за 1 тис. кубометрів за Харківською угодою 2010 року) в четвертому кварталі становить близько 410 дол.

Україна з 2010 р. безуспішно добивається від Росії зниження ціни на газ.

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