Вінницький велосипедист перевозив гранату в поліетиленовому пакеті

У Вінниці по вулиці Пирогова під час патрулювання міста працівники міліції затримали велосипедиста, який в поліетиленовому пакеті перевозив гранату РГД-5.

Про це УНІАН повідомили у секторі зв`язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

За повідомленням, сьогодні близько п’ятої години ранку увагу екіпажу працівників батальйону патрульної служби міліції привернув велосипедист, який, побачивши службовий автомобіль працівників міліції, раптово змінив напрямок руху та, озираючись, почав втікати.

Опинившись у глухому куті, велосипедист зупинився та щось кинув у траву. Працівник міліції затримали втікача та почали шукати те, чого він щойно позбувся.

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У траві міліціонери знайшли поліетиленовий пакет з гранатою і викликали на місце вибухотехників. Оглянувши вміст пакету, працівники вибухотехнічної служби міліції, попередньо встановили, що виявлений предмет – це бойова граната РГД-5.

Вилучений боєприпас направлений на дослідження в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при УМВС України у Вінницькій області.

За словами 42-річного велосипедиста, гранату він знайшов влітку у лісі неподалік від військового полігону у Житомирській області. Туди він приїхав на машині з матір’ю збирати лікарські трави. З того часу небезпечну знахідку чоловік скрізь носив з собою, а навіщо він пояснити не зміг.

Слідчим відділом міліції відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). За таке правопорушення передбачено покарання до семи років ув’язнення.