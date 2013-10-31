"Діра" в держбюджеті виросла до 35 мільярдів

Дефіцит державного бюджету України в січні-вересні 2013 року склав 35,211 млрд грн, що в 1,4 рази більше дефіциту за підсумками аналогічного періоду минулого року в 24,378 млрд грн, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України розглядає три сценарії бюджетного плану на 2014 рік, при яких дефіцит держбюджету може скласти 2%, 2,8% і 3,5%.