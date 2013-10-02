Доходи держбюджету України зросли до 250 мільярдів

Про це повідомляється на сайті Державної казначейської служби України.

Згідно з повідомленням, доходи загального фонду держбюджету за січень-вересень 2013 року становили 216,7 млрд грн, що на 8,15 млрд грн, або на 3,9%, більше показника за аналогічний період минулого року. Доходи спеціального фонду держбюджету за січень-вересень цього року становили 33,9 млрд грн, що на 3,87 млрд грн, або на 10,2%, менше показника за аналогічний період минулого року.

Також повідомляється, що за січень-вересень цього року обсяг відшкодування податку на додану вартість зріс на 7,7 млрд грн, або на 21,8%, порівняно з січнем-вереснем 2012 року - до 42,9 млрд грн, зокрема автоматичне відшкодування ПДВ становило 17,6 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, дефіцит державного бюджету України в січні-серпні 2013 року становив 34,753 млрд грн, що в 2 рази більше дефіциту за підсумками аналогічного періоду минулого року у розмірі 16,655 млрд грн.

Доходи державного бюджету в січні-серпні 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року, згідно з даними Держказначейства, знизилися на 2,922 млрд грн, або на 1,32%, - до 217,79 млрд грн. Доходи загального фонду держбюджету за цей період становили 187,624 млрд грн, доходи спеціального фонду держбюджету - 30,166 млрд грн. За січень-серпень цього року обсяг відшкодування податку на додану вартість становив 36,928 млрд грн.

Довідка УНІАН. Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2013 рік», бюджет прийнято з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, витратами – 411,9 млрд грн, граничним рівнем державного боргу на 31 грудня 2013 року – 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.