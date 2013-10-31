Водіїв, які застрягли на кордоні з РФ, забезпечать усім необхідним - Донецька ОДА

Про це УНІАН повідомили сьогодні в прес-службі Донецької облдержадміністрації з посиланням на виконуючого обов`язки губернатора Сергія Дергунова.

У повідомленні зазначили, що нові правила перевезення і страховки вантажів, які були введені митними органами Російської Федерації зумовили причину повільного проходження вантажного автотранспорту на українсько-російському кордоні. І сьогодні, 31 жовтня (за станом на вечір) у міжнародних пунктах пропуску «Новоазовськ» і «Успенка» у Донецькій області, в очікуванні своєї черги з оформлення вантажу російськими митниками, простоювали майже 70 і понад 30 автомобілів відповідно.

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З боку українських митних органів оформлення вантажів відбувається в звичайному режимі, запевнили в ОДА.

За словами Дергунова, керівництво Амвросіївської та Новоазовської райдержадміністрацій отримали доручення щодо забезпечення усіх, хто простоює в черзі на українсько-російському кордоні питною водою. Крім того, на пунктах пропуску чергують бригади «швидкої допомоги», які в разі необхідності готові надати медичну допомогу водіям автомобілів та особам, які їх супроводжують. Також для зручності людей будуть встановлені біотуалети, сказав в.о. губернатора та висловив впевненість, що ситуація, пов`язана з чергами вантажівок на українсько-російському кордоні, «буде вирішена вже найближчими днями».