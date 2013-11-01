На Харківщині слідчий пропонував закрити справу про смертельну ДТП за $ 1700

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на заступника прокурора області Дмитра Кавуна.

За його відомостями, 31 жовтня міліціонер отримав від громадянина 1700 дол. За таку суму слідчий пообіцяв закрити кримінальне провадження стосовно нього за фактом ДТП, у якій загинув пішохід.

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29-річному слідчому з розслідування дорожньо-транспортних пригод капітану міліції інкримінується скоєння злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище).

Досудове слідство триває. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та про відсторонення міліціонера від посади. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.