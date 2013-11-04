Спіймано утікача із СІЗО, якого підозрюють у вбивстві ветерана

У Херсонській області затримано 17-річного хлопця, який 31 жовтня втік із СІЗО, куди був поміщений за підозрою у вбивстві ветерана війни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Херсонської області, у ході оперативно-розшукових заходів втікача було затримано у місті Гола Пристань Херсонської області та доставлено до районного відділу міліції для проведення слідчих дій.

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Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання службових обов’язків службовими особами Херсонського слідчого ізолятора, процесуальне керівництво у якому здійснює прокуратура області.

За фактами неналежного виконання службовими особами Херсонського слідчого ізолятора вимог режиму та охорони начальнику УДПтС в області внесено подання про усунення порушень.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня близько 22.30 з Херсонського СІЗО втік 17-річний хлопець, якого обвинувачують у вбивстві у Каховці 90-річного ветерана Великої Вітчизняної війни та крадіжці в нього бойових нагород.