Гривня на міжбанку впала до рівня 8,22 грн за доллар

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», котирування гривні щодо євро на час закриття торгів знизилися до 11,0765/11,0940 грн/євро з 11,0745/11,0935 грн/євро на 12:00.

Щодо російського рубля котирування гривні знизилися до 0,2535/0,2540 грн/рубль з 0,2533/0,2538 на 12:00. У Росії курс долар-рубль піднявся, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 32,3775 (+0.1200).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,3480/1,3520.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 4 листопада, на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США встановилися на рівні 8,1975/8,2050 грн/дол., щодо євро – на рівні 11,0730/11,0870 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,2530/0,2535 грн/рубль.