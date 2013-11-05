Журналісти знайшли нерухомість губернатора Черкащини в Іспанії

У родини Тулубів, зокрема, є дві дачі в Іспанії. Журналіст видання підкреслює, що цих об'єктів немає у декларації про доходи, яку чиновник подав на посаді губернатора, проте в іспанських реєстрах вона присутня.

Маєтки Тулуба розташовані на відомому курорті Марбелья. При цьому одні об'єкти оформлені особисто на чиновника, а інші - на сина Бориса та дружину Галину.

Апартаменти Rincon Andaluz ( 278 кв. м) на першій лінії елітних готелів оформлені на самого Тулуба. Вартість такого житла стартує від 600 тисяч євро. На сина та дружину оформлений скромніший будинок Embrujo Playa (164 кв. м) і Garaje (12 кв. м), які йдуть в комплекті, як апартаменти та гараж.