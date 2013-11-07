На Полтавщині стався витік газу, на місці чергують рятувальники

Вчора, 6 листопада, о 18:00 працівникам Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області надійшло повідомлення про те, що на свердловині поблизу с. Миколаївка Полтавського району, в процесі буріння, через складні геологічні умови, відбувся витік газу.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, о 19:00 було проведено нараду оперативного штабу та прийнято рішення про підготовку 400 куб м бурового розчину для «задавлення» свердловини.

Наразі загрози розвитку надзвичайної події немає.

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На місці чергують 8 одиниць техніки та 30 чоловік особового складу підрозділів Управління ДСНС України в області. Група ВАТ «Полтавагаз» та співробітники метрологічної групи Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління проводять моніторинг навколишніх населених пунктів на наявність вибухонебезпечних та токсичних газів (села Гвоздинівка, Миколаївка, Клименки). Повітря перебуває у межах норми.

На місці події працює оперативна група У ДСНС України у Полтавській області на чолі з начальником Управління полковником служби цивільного захисту Романом Кириленко.