У Запорізькій області через дитячі пустощі загорівся завод

У Запорізькій області діти влаштували пожежу на території заводу.

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю і ЗМІ ГУ ДСНС у Запорізькій області, 6 листопада о 18.05 на території ЗАТ «Чернігівський завод продовольчих товарів» у смт Чернігівка Чернігівського району Запорізької області сталося загоряння: на площі 600 кв. м горіло близько 300 тонн відходів соломи, яка використовувалася для опалення приміщень заводу.

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"На місце події виїхали 6 одиниць техніки, а також 23 рятувальники ГУ ДСНС у Запорізькій області, додатково використовувалися 2 мотопомпи підприємства. Вогонь вдалося загасити», - повідомили в ГУ ДСНС.

Збиток, заподіяний пожежею, встановлюється.

За даними служби, слідством встановлено, що «ймовірна причина пожежі – дитячі пустощі з вогнем».