У Запоріжжі горіла взуттєва фабрика

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДСНС Запорізької області, о 10:33 на території взуттєвої фабрики «Міда» по вулиці Східній в Комунарському районі сталася пожежа. В чотириповерховій будівлі горіла зовнішня вентиляційна шахта на площі 80 кв.м.

Через те, що фабрика є об’єктом з масовим перебуванням людей, за підвищеним номером виклику на місце події негайно прибуло 10 автоцистерн, 7 одиниць спецтехніки та 55 чоловік особового складу.

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О 11:10 пожежники локалізували загоряння, а об 11:30 пожежа була ліквідована. Полум’я не встигло розповсюдитись на більш значну площу.

Жертв та постраждалих немає.

За попередніми даними рятувальників, причиною пожежі стало коротке замикання електропроводки двигуна вентиляційної шахти.

За фактом події відповідними органами ведеться слідство.